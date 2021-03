Infortunio Ibrahimovic: i tempi di recupero, salta il Manchester United (Di lunedì 1 marzo 2021) Infortunio Ibrahimovic: c’è lesione muscolare per Ibrahimovic, ecco i tempi di recupero. Salterà la sfida con il Manchester United Il Milan potrebbe dover fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per le prossime due settimane. Gli esami effettuati oggi hanno evidenziato la lesione del muscolo lungo adduttore sinistro per il centravanti svedese che verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 NIENTE Manchester – Niente ritorno all’Old Trafford dunque per Ibrahimovic che proverà a forzare i tempi per esserci almeno per la gara di ritorno a San Siro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021): c’è lesione muscolare per, ecco idi. Salterà la sfida con ilIl Milan potrebbe dover fare a meno di Zlatanper le prossime due settimane. Gli esami effettuati oggi hanno evidenziato la lesione del muscolo lungo adduttore sinistro per il centravanti svedese che verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 NIENTE– Niente ritorno all’Old Trafford dunque perche proverà a forzare iper esserci almeno per la gara di ritorno a San Siro. Leggi su Calcionews24.com

