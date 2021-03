Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. I vari sondaggi in realtà danno valori diversi a seconda della rilevazione. Difficile trovare una vita ed un valore univoco. Secondo SWG il M5S, ancor in crisi, se avesse Conte come guida in maniera ufficiale giadagnerebbe quasi 7 punti, arrivando al 22%. Voti presi soprattutto al Pd L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 1 marzo Lega - 23,3 (+0,4% rispetto al 22 febbraio) Pd - 18,5% (+0,2%) FdI - 17% (-0,5%) M5S - 15,8% (-0,4%) FI - 6,9% (-0,6%) Italia Viva - 2,8% (+0,2%) - Ipsos per il Corriere della Sera del 26 febbraio Lega - 23% (-0,1% rispetto al 16 gennaio) Pd - 19% (-0,9%) FdI - 17,2% (+2,2%) M5S - 15,4% ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 marzo 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. I variin realtà danno valori diversi a seconda della rilevazione. Difficile trovare una vita ed un valore univoco. Secondo SWG il M5S, ancor in crisi, se avesse Conte come guida in maniera ufficiale giadagnerebbe quasi 7 punti, arrivando al 22%. Voti presi soprattutto al Pd L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 1 marzo Lega - 23,3 (+0,4% rispetto al 22 febbraio) Pd - 18,5% (+0,2%) FdI - 17% (-0,5%) M5S - 15,8% (-0,4%) FI - 6,9% (-0,6%) Italia Viva - 2,8% (+0,2%) - Ipsos per il Corriere della Sera del 26 febbraio Lega - 23% (-0,1% rispetto al 16 gennaio) Pd - 19% (-0,9%) FdI - 17,2% (+2,2%) M5S - 15,4% ...

