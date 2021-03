Firenze | incidenti simulati per avere risarcimenti dalle vittime Un arresto

Ultime Notizie dalla rete : Firenze incidenti

Fingevastradali per prendere risarcimenti dalle vittime, un 49enne è stato arrestato nella provincia di. Originario della Campania, è adesso ai domiciliari per estorsione e truffa. L'uomo ......un lavoro usurante e le condizioni di stanchezza fisica e mentale hanno già causato anche"... il rapporto di Terra! Sempre presenti al presidio i due portavoce del SiCobas die Prato, ...Carlo Nozzoli, 58 anni, andò in ospedale dopo un incidente stradale: ebbe solo tre giorni di prognosi ma poi è morto ...Incidenti simulati nei parcheggi per ottenere risarcimenti diretti dalle vittime: ai domiciliari un 49enne originario della Campania. Ad arrestarlo, nei giorni scorsi, è stata la polizia di Firenze. L ...