Covid | Zaia | ' Contagi di nuovo in aumento | correlazione con la scuola'

(Di martedì 2 marzo 2021) 'L'Italia si sta colorando di arancione. In Veneto abbiamo un indice Rt che negli ultimi giorni è tornato a salire. L'incidenza di oggi ci dice in una piazza da mille persone 17 possono essere ...

AgostiFedora : Ma possibile che Zaia l'abbia sempre con le scuole?! Sono state chiuse più di ogni altra regione e a meno di un mes… - infoitinterno : COVID: ULTIME NOTIZIE DAL GIALLO VENETO, SCUOLE A RISCHIO CHIUSURA? – conferenza stampa di Zaia - infoitinterno : Covid, Zaia: «L'Italia si colora di arancione. Correlazione con la scuola» - AnsaVeneto : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Zaia, aumento casi anche causa scuole. Dg Sanità, basta scorte vaccino, faremo tutte dosi che… - IlBacodaSeta : Nei giorni della conferma del Veneto in zona gialla, il dato Covid di oggi lunedì 1 marzo per il Comune di Sona reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zaia

Lunedì 1º marzo inizia con queste parole il nuovo punto stampa sull'emergenzain Veneto tenuto dal Governatore Lucainsieme al direttore Luciano Flor e all'assessore Lanzarin. '...: 'Contagi di nuovo in aumento, correlazione con la scuola' 1 marzo 2021 Lunedì 1º marzo sono 76 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso. Altri quattro i ...L’istituto tecnico tecnologico «Silva-Ricci» di Porto di Legnago sarà in prima linea nel programma di monitoraggio contro il Coronavirus... Scopri di più ...Dalla sede della protezione civile di Marghera (Venezia), la conferenza stampa del presidente Luca Zaia sull'andamento dei contagi... Scopri di più ...