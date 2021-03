Covid | de Magistris ai napoletani | “Inaccettabile vedere folla di gente in strada senza mascherina”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Le immagini che stanno circolando di strade, vicoli e parchi sovrafti di persone, sono assolutamente inaccettabili”. E’ quanto scrive in un post su Facebook, il sindaco di Napoli, Luigi de. “Comprendo il bisogno umano di socializzazione dopo un anno di restrizioni e privazioni, ma vi chiedo di stringere un altro po’ i denti – ha aggiunto rivolgendosi ai– In questo momento non possiamo permetterci nulla di tutto questo. Siamo a ridosso di una terza ondata pandemica che sta colpendo anche le fasce di età più giovani e radunarsi in quel modoalcun tipo di distanziamento edispositivi di protezione non va bene”. Deha poi sottolineato: “Da oggi, tra ...