Cassano | che vittoria | vince suo primo trofeo nel Padel

(Di lunedì 1 marzo 2021) Qualità infinita da calciatore, doti interessanti anche come giocatore di. Antonionon finisce mai di stupire e si ritrova a festeggiare la sua primain un torneo.Come si può leggere dal sito www.today.it, FantAntonio ha trionfato in una competizione amatoriale del circuito Ftpra a cui possono partecipare atleti non agonisti o atleti agonisti con classifica massima 4.1.Il torneo si è disputato ad Albaro in provincia di Genova e ha visto trionfarein compagnia del giovane compagni di squadra Giovanni Fiorentini con il quale il talenti di Barivecchia ha trionfatondo tutte e cinque la partite giocate. ITA Sport Press.

