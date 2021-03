Avocado siciliano | perché è più rispettoso dell’ambiente?

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ci sono prodotti che a un certo punto per vari motivi balzano in cima alle preferenze di mezzo mondo. L’avocado, complice alcune delle sue proprietà, è uno di questi: negli ultimi anni il suo consumo è letteralmente esploso. Tanto che ad Amsterdam, ad esempio, è nato The Avocado Show, un ristorante (e ora un franchising) che fonda interamente la sua offerta su questo frutto tropicale. Ed è solo uno dei tanti. Tra ricettari a base solo di avocado, articoli e nutrizionisti innamorati di lui il frutto verde è entrato addirittura nel paniere Istat, confermandosi un prodotto significativo anche nella spesa degli italiani.

Ultime Notizie dalla rete : Avocado siciliano

Vanity Fair Italia

... anche atipiche come Bok Choy (cavolo orientale coltivato a Viterbo), sedano rapa e, accompagnate da un goloso ricettario on line. Una menzione a parte la meritano i pesti di The ...... infatti, è attivo il servizio di consegna a domicilio gratuita : ma come scegliere tra verdure atipiche come il Bok Choy (coltivato a Viterbo!), il sedano rapa , l', le gustose ...- L'effetto Sanremo, il festival della canzone italiana al via il 2 marzo, fa breccia anche a tavola, dove molte specialità enogastronomiche invitano a un ...Il mango è il re dei frutti tropicali e tra le nuove piante più coltivate in Sicilia: colore e sapore i suoi punti di forza. Ma cosa serve per coltivarlo? Vediamo quali sono i consigli per la gestione ...