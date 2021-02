(Di domenica 28 febbraio 2021)si è. L’annuncio, con le foto, è sulla sua pagina Facebook. Salta all’occhio il fatto che il leader ungherese, molto autonomo rispetto all’Europa sull’approvvigionamento di vaccini, si siacon il vaccino. “Oggi è un giorno importante perché (in) questo giorno stiamo iniziando a somministrare i vaccini cinesi”, aveva detto mercoledì scorso il primo ministro ungherese in un videomessaggio sui social. L’Ungheria dispone di scorte di vaccini Covid-19 di cinque produttori. Due settimane dopo che il Paese ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la, il 16 febbraio è arrivato a Budapest il primo lotto di vaccino, che consentirà un’immunizzazione di massa di ...

DiMarzio : Il portiere del #Lipsia #Gulacsi si schiera contro i divieti imposti da Viktor #Orban - FedeDiLo98 : RT @HuffPostItalia: Viktor Orban si è vaccinato con il cinese Sinopharm - Pinosca2 : Ditelo a Salvini L’Ungheria si muove in autonomia. E Orban si vaccina con il cinese Sinopharm - HuffPostItalia : Viktor Orban si è vaccinato con il cinese Sinopharm - marcobreso : Oggi Viktor Orban si è fatto somministrare il vaccino cinese, che non è stato approvato dall’Ema (ma solo dall’Ungh… -

Ultime Notizie dalla rete : Viktor Orban

L'HuffPost

Distinti saluti,Orbán". Giorgia Meloni pubblica orgogliosamente il contenuto di ciò che le ha scritto il premier ungherese, il cui partito in Europa è in bilico nel gruppo dei popolari ...Il vaccino cinese: affidabilità di un vaccino tradizionale Il Presidente unghereseha dichiarato che il vaccino cinese è il suo preferito tra quelli sul mercato e che spera di poter ...Per capire la storica opposizione tra il primo ministro ungherese Victor Orban e l'imprenditore e filantropo George Soros bisogna iniziare ...Un vertice dell'Ue ha sottolineato la necessità di accelerare con urgenza l'autorizzazione, la produzione e la distribuzione di vaccini ...