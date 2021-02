Udinese, Gotti: “Eravamo in emergenza, bravi a non dare chance alla Fiorentina” (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Udinese fa colpaccio battendo la Fiorentina. I friulani muovono così un passo importante verso la salvezza.LE PAROLE DI GottiIl tecnico Luca Gotti analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La situazione di emergenza ci ha tolto diverse alternative. E' giusto ringraziare alcuni calciatori che hanno giocato in condizioni non ottimali. E' stata una partita di grande attenzione per non concedere nulla a una squadra forte. Riuscire a dare uno spartito semplice e riconoscibile non è facile in questa situazione precaria. Oggi abbiamo condotto una gara attenta. Abbiamo trovato il gol alla fine, trovandolo con un giocatore che ha giocato poco, ma che si allena con l'entusiasmo di un ragazzo della Primavera". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) L'fa colpaccio battendo la. I friulani muovono così un passo importante verso la salvezza.LE PAROLE DIIl tecnico Lucaanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La situazione dici ha tolto diverse alternative. E' giusto ringraziare alcuni calciatori che hanno giocato in condizioni non ottimali. E' stata una partita di grande attenzione per non concedere nulla a una squadra forte. Riuscire auno spartito semplice e riconoscibile non è facile in questa situazione precaria. Oggi abbiamo condotto una gara attenta. Abbiamo trovato il golfine, trovandolo con un giocatore che ha giocato poco, ma che si allena con l'entusiasmo di un ragazzo della Primavera". ITA Sport Press.

