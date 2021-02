Troppi contagi: il comune di Valgoglio si autoisola e il sindaco chiude tutto (Di domenica 28 febbraio 2021) La pandemia non dà tregua e in tutta la Bergamasca torna la paura. Emblematico il caso di Valgoglio, piccolo comune dell'alta Valle Seriana (586 abitanti), dove negli ultimi giorni la curva epidemica ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 28 febbraio 2021) La pandemia non dà tregua e in tutta la Bergamasca torna la paura. Emblematico il caso di, piccolodell'alta Valle Seriana (586 abitanti), dove negli ultimi giorni la curva epidemica ...

p_finocchiaro : @PaoloPerottiMI @ChiVieneACena3 Con grande ritardo, perché andavano abbattuti per le pellicce ma speravano di salva… - AmoBergamo : #Bergamo Valgoglio va in zona rossa per 8 giorni: troppi contagi (il sindaco l’aveva detto) - GrossetoSport : New post (La Fipav sospende tutta l'attività giovanile. Troppi contagi a causa del Covid-19) has been published on… - nava_ste : RT @PrimaBergamo: Valgoglio va in zona rossa per 8 giorni: troppi contagi (il sindaco l’aveva detto): La situazione esplosiva di Valgoglio… - 3999Alien : @CaressaGiovanni Aumentano i contagi, troppi IRRESPONSABILI in giro!!!?????????????? -