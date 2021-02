Sanremo, quando è nato il Festival (Di domenica 28 febbraio 2021) Pochi giorni ci separano dalla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, in partenza il 2 marzo. Si tratta, indubbiamente, di un’annata assai inconsueta, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, che hanno colpito anche la kermesse televisiva più longeva d’Italia. Assenza di pubblico, regolamento rimodulato nell’eventualità che qualche membro dello staff contragga il Coronavirus, e Sanremo zona rossa sono tra i principali accorgimenti assunti per far sì che la gara possa svolgersi nonostante la pandemia. Quello che non mancherà, però, sarà la musica, l’unica vera e imprescindibile protagonista del Festival, con ben 26 cantanti in gara. Non tutti sapranno, però, quali sono le origini del Festival della canzone italiana, che nasce nel 1951 dalla mente dell’allora direttore delle manifestazioni ... Leggi su dilei (Di domenica 28 febbraio 2021) Pochi giorni ci separano dalla settantunesima edizione deldi, in partenza il 2 marzo. Si tratta, indubbiamente, di un’annata assai inconsueta, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, che hanno colpito anche la kermesse televisiva più longeva d’Italia. Assenza di pubblico, regolamento rimodulato nell’eventualità che qualche membro dello staff contragga il Coronavirus, ezona rossa sono tra i principali accorgimenti assunti per far sì che la gara possa svolgersi nonostante la pandemia. Quello che non mancherà, però, sarà la musica, l’unica vera e imprescindibile protagonista del, con ben 26 cantanti in gara. Non tutti sapranno, però, quali sono le origini deldella canzone italiana, che nasce nel 1951 dalla mente dell’allora direttore delle manifestazioni ...

