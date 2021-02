Qualche nuvola mattutina, poi il cielo si schiarisce (Di domenica 28 febbraio 2021) Scopriamo, con Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo, come si concluderà il weekend. ANALISI GENERALE Un vasto campo di alta pressione, con massimi di oltre 1040 hPa sull’Inghilterra, si protende fino a gran parte del Mar Mediterraneo, Italia compresa, favorendo stabilità atmosferica, inversioni termiche notturne e ristagno di inquinanti nei bassi strati. Domenica 28 febbraio 2021 Tempo Previsto: Fino al mattino addensamenti di nubi basse lungo la fascia alpina, prealpina e pedemontana, ma senza fenomeni di rilievo associati. Altrove poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso. Ampie schiarite ovunque nel corso del pomeriggio fino a cieli sereni ovunque entro sera. Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +6/+9 °C (+10/+12 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve calo e comprese tra +14/+16 °C; Lunedì 1 marzo 2021 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 febbraio 2021) Scopriamo, con Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo, come si concluderà il weekend. ANALISI GENERALE Un vasto campo di alta pressione, con massimi di oltre 1040 hPa sull’Inghilterra, si protende fino a gran parte del Mar Mediterraneo, Italia compresa, favorendo stabilità atmosferica, inversioni termiche notturne e ristagno di inquinanti nei bassi strati. Domenica 28 febbraio 2021 Tempo Previsto: Fino al mattino addensamenti di nubi basse lungo la fascia alpina, prealpina e pedemontana, ma senza fenomeni di rilievo associati. Altrove poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso. Ampie schiarite ovunque nel corso del pomeriggio fino a cieli sereni ovunque entro sera. Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +6/+9 °C (+10/+12 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve calo e comprese tra +14/+16 °C; Lunedì 1 marzo 2021 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la ...

Meteo, domenica soleggiata nel Piceno con qualche nuvola Riviera Oggi Meteo, venti più freddi in arrivo In questo fine settimana a dominare lo scenario meteorologico in Italia e in gran parte dell’Europa è sempre una vasta e robusta area di alta pressione che ha il suo centro di 1040 hPa posizionato sul ...

Meteo, domenica soleggiata nel Piceno con qualche nuvola SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci avviamo verso una domenica caratterizzata da un clima complessivamente soleggiato, ma non mancheranno situazioni di rannuvolamento e temperature in lieve calo rispetto a ...

