Pagelle Crotone-Cagliari 0-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 28 febbraio 2021) Lee ildi, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di-21. Dopo 16 partite di astinenza iltorna a vincere e lo fa nello scontro salvezza dell’Ezio Scida di. In Calabria i sardi strappano tre punti di fondamentale importanza grazie ai due attaccanti scelti dal neo allenatore Semplici: Pavoletti e Joao Pedro. Nel finale tanta sofferenza per gli ospiti per effetto dell’espulsione di Lykogiannis per doppia ammonizione. VIDEO – HIGHLIGHTS0-2(3-4-2-1): Cordaz 6; Magallan 5, Golemic 5.5, Luperto 6; Rispoli 6 (19? st ...