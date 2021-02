L' ex ministra Trenta | ' Nel M5s è in atto una guerra fratricida'

eliodemaria : L’ex ministra Trenta si candida alla guida dei grillini. - AGR_web : M5S, l'ex-ministra Trenta: 'Mi candido alla guida collegiale del Movimento' 'Ho deciso di candidarmi per uno dei ci… - Arturo_Parisi : RT @globalistIT: - giovamartinelli : 'Era come se avessero fretta di cancellare un capitolo e riscrivere daccapo tutta la storia.' Così si esprime la ex… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : ministra Trenta

Fanpage.it

"Non dovevamo arrivare a questo punto - ha aggiunto- . Occorreva una nuova organizzazione già nella fase di costituzione del Governo. Il Movimento 5 Stelle è fatto da tante anime. Mentre ...Il piano della nuovadella Giustizia Marta Cartabia sarebbe quello di procedere con l'... ovvero il limite dipersone massimo in una stanza imposto dalle attuali norme di sicurezza ...La ministra della difesa grillina nel Conte I: “Il Movimento 5 Stelle è fatto da tante anime, ma credo che in questo momento sia giusto riammettere chi vuole rientrare” ...Ha annunciato ieri che si candiderà per uno dei cinque posti che comporranno il nuovo organo direttivo del Movimento 5 Stelle. Cosa l’ha spinta a ributtarsi nella mischia, e perché proprio adesso? “No ...