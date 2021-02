Lazio Torino, le ultime da Formello: seduta di scarico per i biancocelesti (Di domenica 28 febbraio 2021) seduta di scarico a Formello per la Lazio. Si continua a lavorare, in attesa di conoscere la decisione in vista del Torino Niente riposo per la Lazio. La squadra si è ritrovata questa mattina sul campo di Formello per la cnonica seduta di scarico. Come di consueto, mister Inzaghi ha suddiviso il gruppo in due: chi ha preso parte alla gara e chi è rimasto in panchina o subentrato. Chi ha svolto la seduta completa si è dedicato essenzialmente alle esercitazioni sul possesso palla, poi la partitella a campo ridotto. La Lazio continua ad allenarsi, in attesa di conoscere la decisione della Lega e dall’ASL per la gara contro il Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)diper la. Si continua a lavorare, in attesa di conoscere la decisione in vista delNiente riposo per la. La squadra si è ritrovata questa mattina sul campo diper la cnonicadi. Come di consueto, mister Inzaghi ha suddiviso il gruppo in due: chi ha preso parte alla gara e chi è rimasto in panchina o subentrato. Chi ha svolto lacompleta si è dedicato essenzialmente alle esercitazioni sul possesso palla, poi la partitella a campo ridotto. Lacontinua ad allenarsi, in attesa di conoscere la decisione della Lega e dall’ASL per la gara contro il. Leggi su Calcionews24.com

