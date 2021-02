Israele, tutti vaccinati entro la fine di marzo. E l’Italia resta a guardare le sue primule (Di domenica 28 febbraio 2021) Un esempio di efficienza e organizzazione: Israele. Sul fronte dei vaccini un modello mondiale. Più di un cittadino su due: il 55% della popolazione è già stato vaccinato. Parliamo di oltre 4,5 milioni di persone. Vaccini, Israele si conferma un modello mondiale La campagna di vaccinazione di massa israeliana è un faro per tutto il mondo. Per la capacità di immunizzare in tempi record la popolazione per fermare i contagi da Covid-19. Si vaccina di giorno e di notte. Nelle palestre così come nei bar. Nel Paese la campagna di vaccinazione è stata avviata insieme a un periodo di lockdown. Vaccinata a tempo di record la metà della popolazione Lo schema di attuazione non ha conosciuto ostacoli. Né ritardi. Si è partiti dagli ‘over 80’ e dalle categorie più a rischio, sanitari in prima linea. Scendendo via via con l’età. Secondo uno studio condotto su 1,2 ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 febbraio 2021) Un esempio di efficienza e organizzazione:. Sul fronte dei vaccini un modello mondiale. Più di un cittadino su due: il 55% della popolazione è già stato vaccinato. Parliamo di oltre 4,5 milioni di persone. Vaccini,si conferma un modello mondiale La campagna di vaccinazione di massa israeliana è un faro per tutto il mondo. Per la capacità di immunizzare in tempi record la popolazione per fermare i contagi da Covid-19. Si vaccina di giorno e di notte. Nelle palestre così come nei bar. Nel Paese la campagna di vaccinazione è stata avviata insieme a un periodo di lockdown. Vaccinata a tempo di record la metà della popolazione Lo schema di attuazione non ha conosciuto ostacoli. Né ritardi. Si è partiti dagli ‘over 80’ e dalle categorie più a rischio, sanitari in prima linea. Scendendo via via con l’età. Secondo uno studio condotto su 1,2 ...

