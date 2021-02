Inter-Genoa, le formazioni ufficiali (Di domenica 28 febbraio 2021) Queste le scelte ufficiali di Antonio Conte e Davide Ballardini per la sfida di San Siro delle 15.00 tra Inter e Genoa. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Genoa (3-5-2): Perin; Zapata, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Strootman, Czyborra; Scamacca, Pjaca Foto: persianfootballcom L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Queste le sceltedi Antonio Conte e Davide Ballardini per la sfida di San Siro delle 15.00 tra(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.(3-5-2): Perin; Zapata, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Strootman, Czyborra; Scamacca, Pjaca Foto: persianfootballcom L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

