In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento (Di domenica 28 febbraio 2021) In corso il vertice dello stato maggiore M5s con Beppe Grillo. All’incontro, sulla cui location c’è il massimo riserbo, come anticipato dall’agenzia Adnkronos, sta partecipando anche l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il fondatore del Movimento è nella sua villa di Marina Di Bibbona dove inizialmente, prima della fuga di notizie, avrebbe dovuto tenersi il vertice. Probabile, quindi, che il garante sia collegato da remoto. Al centro dell’incontro, voluto proprio da Grillo, c’è la struttura della leadership del Movimento e quindi il futuro di Conte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Inildello stato maggiore M5s con. All’incontro, sulla cui location c’è il massimo riserbo, come anticipato dall’agenzia Adnkronos, sta partecipando anche l’ex presidente del Consiglio. Il fondatore delè nella sua villa di Marina Di Bibbona dove inizialmente, primafuga di notizie, avrebbe dovuto tenersi il. Probabile, quindi, che il garante sia collegato da remoto. Al centro dell’incontro, voluto proprio da, c’è la strutturadele quindi il futuro di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Piu_Europa : #MarioDraghi ieri nel corso del vertice europeo ha esercitato una leadership italiana in Ue che non si vedeva da qu… - Greenboy1974 : RT @FQLive: #ULTIMORA In corso il vertice M5s con Beppe Grillo. Adnkronos: 'Presente anche Conte' - Open_gol : È in corso il vertice blindatissimo tra i big del M5s. Partecipa anche l'ex premier Conte - Angelopo2 : RT @FQLive: #ULTIMORA In corso il vertice M5s con Beppe Grillo. Adnkronos: 'Presente anche Conte' - Teresa12401552 : RT @FQLive: #ULTIMORA In corso il vertice M5s con Beppe Grillo. Adnkronos: 'Presente anche Conte' -