Il Milan risorge con Kessié e Rebic e sbanca l'Olimpico: Veretout illude la Roma, ma i giallorossi finiscono ko 2-1 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ma quale crisi. Il Milan non intende far tramontare il suo sogno scudetto e all'Olimpico torna al successo superando, con una prova di autorità e di forza, tutto cuore e coraggio, la Roma per 2-1 mantenendo i 4 punti dalla capolista Inter. Il Diavolo ha mostrato il carattere dei giorni migliori conquistandosi meritatamente i tre punti e piegando una formazione giallorossa spenta, senza carattere e personalità che nei primi venti minuti è stata in balia dell'avversario, incapace di reagire. Il premio di tanto predominio è stato premiato al 42' del primo con un rigore di Kessie arrivato dopo almeno quattro occasioni nitide per il Milan, una traversa e due gol annullati per fuorigioco. Nella ripresa una invenzione di Veretout sembrava dare lo spinto giusto agli uomini di Fonseca per puntare anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Ma quale crisi. Ilnon intende far tramontare il suo sogno scudetto e all'torna al successo superando, con una prova di autorità e di forza, tutto cuore e coraggio, laper 2-1 mantenendo i 4 punti dalla capolista Inter. Il Diavolo ha mostrato il carattere dei giorni migliori conquistandosi meritatamente i tre punti e piegando una formazione giallorossa spenta, senza carattere e personalità che nei primi venti minuti è stata in balia dell'avversario, incapace di reagire. Il premio di tanto predominio è stato premiato al 42' del primo con un rigore di Kessie arrivato dopo almeno quattro occasioni nitide per il, una traversa e due gol annullati per fuorigioco. Nella ripresa una invenzione disembrava dare lo spinto giusto agli uomini di Fonseca per puntare anche ...

