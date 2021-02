Gigante Bansko 28 febbraio | sci alpino | startlist | orario | tv | programma | streaming

(Di domenica 28 febbraio 2021) Si replica acon un secondo. Il croato Filip Zubcic ha vinto ieri davanti al francese Mathieu Faivre alla sorprendente austriaco Stefan Brennsteiner. Anche oggi sarà grande battaglia con Alexis Pinturaul e Marco Odermatt che puntano alla vittoria. Gli azzurri cercano conferme dopo la buona prova di squadra (cinque qualificati alla seconda manche) ma non individuale, visto che il migliore è stato il giovane Filippo Della Vite al sedicesimo posto. Di seguito il, gli orari delmaschile di, valevole per la Coppa del Mondo machile di sci2021. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player e non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA ...

zazoomblog : Sci alpino oggi: orari tv programma pettorali SuperG Val di Fassa e Gigante Bansko - #alpino #oggi: #orari… - infoitsport : Sci alpino, startlist gigante Bansko 2. Programma, orari, tv, pettorali di partenza - zazoomblog : Sci alpino oggi: orari tv programma pettorali SuperG Val di Fassa e Gigante Bansko - #alpino #oggi: #orari… - infoitsport : VIDEO Filip Zubcic trionfa nel gigante di Bansko! Seconda manche da urlo per il croato - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: vince Zubcic davanti a Faivre! 16° Della Vite, il migliore degli azzurr… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigante Bansko

Filip Zubcic ottiene la seconda vittoria stagionale, conquistando lo slalom(settimo per quanto riguarda lo sci alpino maschile 2020 - 2021). Il croato, con una grandissima seconda manche, batte di 40 centesimi il francese Mathieu Faivre , ancora sul podio dopo ...Domani aancora un. .Si replica a Bansko con un secondo gigante. Il croato Filip Zubcic ha vinto ieri davanti al francese Mathieu Faivre alla sorprendente austriaco Stefan Brennsteiner. Anche oggi sarà grande battaglia co ...La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Il nostro Luca de Aliprandini proverà ...