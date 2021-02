Diletta Leotta, quel pantalone è stretto proprio lì: un corpo esplosivo! – FOTO (Di domenica 28 febbraio 2021) Una straordinaria Diletta Leotta ha spaccato i social, con l’ultimo esplosivo post pubblicato. Outfit bollente e posa da sogno: “Last night” Uno dei suoi soliti scatti a bordo campo. Diletta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 febbraio 2021) Una straordinariaha spaccato i social, con l’ultimo esplosivo post pubblicato. Outfit bollente e posa da sogno: “Last night” Uno dei suoi soliti scatti a bordo campo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

quelliche_rai2 : In esclusiva a #QCC, una luminosa Diletta Leotta racconta i retroscena della sua love story. ??? @brendalodigiani - SaCe86 : Can Yaman e Diletta cambiano definitivamente vita: un “atto” che vale più di mille parole - MariLu201068 : RT @TuttoHellasVer1: Il regalo del presidente Maurizio Setti per Diletta Leotta - michael8716 : RT @dea_channel: la divina Diletta Leotta a bordo campo di Verona-Juventus ???????????? - dea_channel : la divina Diletta Leotta a bordo campo di Verona-Juventus ???????????? -