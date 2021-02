Coronavirus, via libera negli Usa al vaccino monodose di Johnson&Johnson. Lockdown in Nuova Zelanda per un focolaio fuori controllo (Di domenica 28 febbraio 2021) USA ANSA La sede centrale della casa farmaceutica Johnson&JohnsonVia libera al terzo vaccino anti Covid La Fda, l’agenzia del farmaco americana, ha autorizzato l’uso in emergenza del vaccino anti Covid prodotto da Johnson&Johnson, portando così a tre quelli a disposizione negli Stati Uniti con il vaccino di Pfizer e Moderna. Il via libera della Fda è l’ultimo passaggio formale necessario per la distribuzione del nuovo vaccino, dopo che un gruppo di esperti indipendenti aveva approvato all’unanimità l’uso del vaccino di Johnson&Johnson che ha dimostrato finora un’efficacia del 72%. La casa farmaceutica si è impegnata a fornire agli Stati Uniti 100 milioni di dosi entro giugno, che si andranno ad aggiungere ai 600 milioni di dosi ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021) USA ANSA La sede centrale della casa farmaceutica Johnson&JohnsonViaal terzoanti Covid La Fda, l’agenzia del farmaco americana, ha autorizzato l’uso in emergenza delanti Covid prodotto da Johnson&Johnson, portando così a tre quelli a disposizioneStati Uniti con ildi Pfizer e Moderna. Il viadella Fda è l’ultimo passaggio formale necessario per la distribuzione del nuovo, dopo che un gruppo di esperti indipendenti aveva approvato all’unanimità l’uso deldi Johnson&Johnson che ha dimostrato finora un’efficacia del 72%. La casa farmaceutica si è impegnata a fornire agli Stati Uniti 100 milioni di dosi entro giugno, che si andranno ad aggiungere ai 600 milioni di dosi ...

