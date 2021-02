Coronavirus, calano i nuovi contagi ma con meno tamponi (Di domenica 28 febbraio 2021) I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.455, con 257.024 tamponi eseguiti. Flessione dei contagi rispetto a ieri, quando se ne contavano 18.916, ma con ben 323.047 tamponi, ovvero 66mila in più. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Il tasso di positività si attesta al 6,8%, in aumento di un punto rispetto al 5,86% di ieri, sabato. Cala però il numero dei decessi, 192, contro i 280 del giorno precedente, per un totale di 97.699 morti dall'inizio della pandemia. Nuovo aumento degli attualmente positivi che oggi sono 10.401 in più (per un totale di 422.367 persone) mentre i guariti sono 6.847 (per un totale di 2.405.199)Sono 2.231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 15 unità rispetto a ieri. Gli ingressi ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 febbraio 2021) Icasi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.455, con 257.024eseguiti. Flessione deirispetto a ieri, quando se ne contavano 18.916, ma con ben 323.047, ovvero 66mila in più. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Il tasso di positività si attesta al 6,8%, in aumento di un punto rispetto al 5,86% di ieri, sabato. Cala però il numero dei decessi, 192, contro i 280 del giorno precedente, per un totale di 97.699 morti dall'inizio della pandemia. Nuovo aumento degli attualmente positivi che oggi sono 10.401 in più (per un totale di 422.367 persone) mentre i guariti sono 6.847 (per un totale di 2.405.199)Sono 2.231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 15 unità rispetto a ieri. Gli ingressi ...

