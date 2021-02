"Choc, non mi basta più": sfregio a Barbara D'Urso su Rai 1, la frase scatena un grosso caso televisivo (Di domenica 28 febbraio 2021) Vincenzo De Lucia sta riscuotendo molto successo a Domenica In imitando Barbara d'Urso. “In realtà questo Paese non mi basta più, un solo canale non mi basta più, ma soprattutto questo pianeta non mi basta più. In esclusiva qui Choc Live Non è la d'Urso si trasferisce su Marte. Ho già lì i miei amatissimi autori che sono sbarcati e stanno facendo un ottimo lavoro”, tra le battute dette oggi nella puntata del contenitore domenicale di Rai Uno condotto da Mara Venier. La notizia della chiusura anticipata di Live-Non è la d'Urso, domenica 28 marzo, è stata uno degli argomenti dello sketch di oggi. Dall'11 aprile la d'Urso tornerà però a a sfidare Mara Venier in una rinnovata veste televisiva. Domenica Live inizierà alle 15 e fino ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Vincenzo De Lucia sta riscuotendo molto successo a Domenica In imitandod'. “In realtà questo Paese non mipiù, un solo canale non mipiù, ma soprattutto questo pianeta non mipiù. In esclusiva quiLive Non è la d'si trasferisce su Marte. Ho già lì i miei amatissimi autori che sono sbarcati e stanno facendo un ottimo lavoro”, tra le battute dette oggi nella puntata del contenitore domenicale di Rai Uno condotto da Mara Venier. La notizia della chiusura anticipata di Live-Non è la d', domenica 28 marzo, è stata uno degli argomenti dello sketch di oggi. Dall'11 aprile la d'tornerà però a a sfidare Mara Venier in una rinnovata veste televisiva. Domenica Live inizierà alle 15 e fino ...

Corriere : Il test sulle mascherine Ffp2: «Quasi tutte non a norma, alcune non filtrano neanche il respiro» - NicolaPorro : #RecoveryPlan? Ok, ma il centrodestra nel governo Draghi deve battersi anche per il lato non keynesiano della polit… - ENRICO27218318 : RT @Patrizi79006416: 'Virus, frase choc del medico dello Spallanzani: 'Lavorano perché non finisca' - - emanuelelandi5 : RT @Patrizi79006416: 'Virus, frase choc del medico dello Spallanzani: 'Lavorano perché non finisca' - - Gianmar26145917 : RT @Patrizi79006416: 'Virus, frase choc del medico dello Spallanzani: 'Lavorano perché non finisca' - -