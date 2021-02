Barba: “Dispiace, avremmo potuto provarci un po’ in più” (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ una sconfitta che brucia quella del derby di Napoli per Federico Barba. Il centrale giallorosso ha commentato con amarezza la prestazione ai microfoni di Sky Sport al termine del match del Diego Armando Maradona: “C’è un po’ di rammarico perché si poteva fare qualcosa in più sul piano del gioco, avremmo potuto provarci un po’ in più in diverse situazioni. Credo però che dobbiamo portare a casa l’atteggiamento positivo perché ci abbiamo creduto fino alla fine”. Il gol di Mertens – “Dispiace perché lavoriamo molto su quelle situazioni, c’è stato un errore che però deve essere attribuito all’intero reparto e non solo a Foulon. In certi casi bisogna parlare, se un compagno è troppo dietro bisogna dargli una voce”. Verona e Spezia – “La classifica deve sempre ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ una sconfitta che brucia quella del derby di Napoli per Federico. Il centrale giallorosso ha commentato con amarezza la prestazione ai microfoni di Sky Sport al termine del match del Diego Armando Maradona: “C’è un po’ di rammarico perché si poteva fare qualcosa in più sul piano del gioco,un po’ in più in diverse situazioni. Credo però che dobbiamo portare a casa l’atteggiamento positivo perché ci abbiamo creduto fino alla fine”. Il gol di Mertens – “perché lavoriamo molto su quelle situazioni, c’è stato un errore che però deve essere attribuito all’intero reparto e non solo a Foulon. In certi casi bisogna parlare, se un compagno è troppo dietro bisogna dargli una voce”. Verona e Spezia – “La classifica deve sempre ...

