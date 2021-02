America’s Cup, dalle offese a Luna Rossa all’ipotesi di regate a porte chiuse. I Kiwi cambiano idea… (Di domenica 28 febbraio 2021) “Speravamo aveste più onore e rispetto per questo Paese“. “Le regole sono dalla parte del Challenger of Record, ma il buon senso e la decenza non lo sono. C’erano già stati molti problemi tra il sindacato italiano e le altre squadre durante la Prada Cup, con le loro obiezioni meschine e frivole, ma oggi hanno portato la questione a un livello superiore: hanno insistito sul fatto che la Finale della Prada Cup riprendesse venerdì, indipendentemente dal fatto che ad Auckland ci sia un lockdown di livello 2. Dicono che si può gareggiare a porte chiuse come accade in altri sport, tuttavia non tengono in considerazione cosa sta accadendo in Nuova Zelanda in questo momento“. Pensieri e parole di Tina Symmans, presidente di ACE (America’s Cup Event Ltd), ovvero l’ente che si occupa di organizzare la Coppa America di vela. Tali ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) “Speravamo aveste più onore e rispetto per questo Paese“. “Le regole sono dalla parte del Challenger of Record, ma il buon senso e la decenza non lo sono. C’erano già stati molti problemi tra il sindacato italiano e le altre squadre durante la Prada Cup, con le loro obiezioni meschine e frivole, ma oggi hanno portato la questione a un livello superiore: hanno insistito sul fatto che la Finale della Prada Cup riprendesse venerdì, indipendentemente dal fatto che ad Auckland ci sia un lockdown di livello 2. Dicono che si può gareggiare acome accade in altri sport, tuttavia non tengono in considerazione cosa sta accadendo in Nuova Zelanda in questo momento“. Pensieri e parole di Tina Symmans, presidente di ACE (Cup Event Ltd), ovvero l’ente che si occupa di organizzare la Coppa America di vela. Tali ...

repubblica : America's cup, scatta il lockdown a Auckland: finale rinviata a dopo il 10 marzo: Le autorità neozelandesi hanno im… - Eurosport_IT : Sino al 10 Marzo non potremo vedere la sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand ????? #AmericasCup | #LunaRossa |… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - ilnazionaleit : America's Cup: rinviate le regate per almeno due giorni, nella migliore delle ipotesi Luna Rossa e Te Rehutai si sf… - fabioferrero71 : America's Cup, Luna Rossa: il cuoco imperiese Daniele Pinto nello staff. 'Grande soddisfazione. Ecco cosa cucino pe… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog