21 ritratti di bambini realizzati da un fotografo che mostra come gli occhi sono delle gemme sui loro volti

Leggi su virali.video

(Di domenica 28 febbraio 2021) La fotografia è una vera e propria forma d’arte. Molte persone dedicano tutta lavita alla ricerca dello scatto perfetto, che riesca a trasmettere tutto ciò che provano attraverso un’immagine. Col passare degli annicambiate le tecniche fotografiche e i modi di sviluppofoto. Al giorno d’oggi, non esiste un cellulare che non venga utilizzato anchemacchina fotografica. Tuttavia c’è una grande differenza tra uno scatto fotografico e una vera e propria opera d’arte. View this post on Instagram A post shared by ???????? ??????? (@abdllhaydmr photos) Il buonriesce a catturare l’essenza del momento ed è in grado di racchiudere in un singolo istante una miriade di sensazioni. Cigrandi nomi nel mondo che si ...