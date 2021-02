Serie A, le partite della 24ma giornata di campionato: a che ora e dove vederle in TV e streaming (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi alle 15:00 inizia la 24ma giornata del campionato di Serie A 2020/2021: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 15:00 la 24ma giornata del campionato di calcio di Serie A, con l'anticipo Spezia-Parma e terminerà domenica sera con il posticipo Roma-Milan. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio. dove vederle in TV SABATO 27 FEBBRAIO Spezia-Parma ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Dario Massara, commento: Lorenzo Minotti Bologna-Lazio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi alle 15:00 inizia ladeldiA 2020/2021: ecco a che ora evedere lein TV e. Inizia oggi alle 15:00 ladeldi calcio diA, con l'anticipo Spezia-Parma e terminerà domenica sera con il posticipo Roma-Milan. A che ora evedere le? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio.in TV SABATO 27 FEBBRAIO Spezia-Parma ore 15 (Sky SportA 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Dario Massara, commento: Lorenzo Minotti Bologna-Lazio ore 18 (Sky SportA 202, Sky Sport ...

OptaPaolo : 57 - L’Inter ha segnato 57 gol in questa Serie A: nelle prime 23 partite di campionato ha fatto meglio solo nel 194… - ACMDrezz : Poi vai a vedere e abbiamo giocato senza Ibrahimovic per molte partite e vincevamo lo stesso. Per la serie 'chiacc… - BottazziPepito : @Frances97873827 @Enzo54847297 Ps... La serie B ero in curva sia in casa che in trasferta.. Ho saltato solo 2 parti… - fabiofabbretti : #SerieA, 24° giornata: #VeronaJuve stasera su DAZN, il big match della domenica di Sky è #RomaMilan.… - infoitsport : Serie A, le partite di oggi in diretta su Sky e Dazn -