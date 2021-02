Sci di fondo, Mondiali Oberstdorf 2021: Bolshunov oro nello Skiathlon. Klaebo fuori dal podio (Di sabato 27 febbraio 2021) Alexander Bolshunov ha vinto la gara di Skiathlon maschile ai Mondiali di Oberstdorf 2021. Il russo ha beffato nei 30 chilometri finali la truppa norvegese: finisce fuori dal podio Johannes Klaebo, solo quarto a oltre 21 secondi di ritardo dalla vetta alle spalle dei connazionali Krueger (argento) e Holund (bronzo). Norvegia che piazza altri due atleti nella top ten, con Iversen e Roethe rispettivamente 5° e 6°. Completano i primi dieci il britannico Musgrave, l’altro russo Yakimushkin, lo svedese Poromaa e lo svizzero Cologna. Il primo italiano è Stefano Gardener (22°), davanti a Giandomenico Salvadori (24°). fuori dai 30 Simone Dapra e Paolo Ventura. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Alexanderha vinto la gara dimaschile aidi. Il russo ha beffato nei 30 chilometri finali la truppa norvegese: finiscedalJohannes, solo quarto a oltre 21 secondi di ritardo dalla vetta alle spalle dei connazionali Krueger (argento) e Holund (bronzo). Norvegia che piazza altri due atleti nella top ten, con Iversen e Roethe rispettivamente 5° e 6°. Completano i primi dieci il britannico Musgrave, l’altro russo Yakimushkin, lo svedese Poromaa e lo svizzero Cologna. Il primo italiano è Stefano Gardener (22°), davanti a Giandomenico Salvadori (24°).dai 30 Simone Dapra e Paolo Ventura. SportFace.

