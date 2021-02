Sci alpino, Mathieu Faivre in testa a metà gara nel gigante di Bansko. Azzurri lontani (Di sabato 27 febbraio 2021) Continua il momento magico di Mathieu Faivre. Il francese, oro iridato a Cortina, ha chiuso in testa la prima manche del gigante di Bansko. Ottima davvero la prestazione del transalpino, che ha sciato molto bene soprattutto nella parte alta, sfruttando anche il pettorale numero due in partenza. Seconda posizione per Filip Zubcic, staccato di 11 centesimi dalla vetta della classifica. Il croato accende la lotta per la classifica di specialità, con l’attuale leader Alexis Pinturault che è terzo a 23 centesimi dal connazionale. Distacchi che cominciano ad alzarsi già dalla quarta posizione di Henrik Kristoffersen, che accusa 68 centesimi da Faivre. Quinto posto per il sorprendente austriaco Stefan Brennsteiner, che precede lo svizzero Marco Odermatt (+1.09), il tedesco ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Continua il momento magico di. Il francese, oro iridato a Cortina, ha chiuso inla prima manche deldi. Ottima davvero la prestazione del trans, che ha sciato molto bene soprattutto nella parte alta, sfruttando anche il pettorale numero due in partenza. Seconda posizione per Filip Zubcic, staccato di 11 centesimi dalla vetta della classifica. Il croato accende la lotta per la classifica di specialità, con l’attuale leader Alexis Pinturault che è terzo a 23 centesimi dal connazionale. Distacchi che cominciano ad alzarsi già dalla quarta posizione di Henrik Kristoffersen, che accusa 68 centesimi da. Quinto posto per il sorprendente austriaco Stefan Brennsteiner, che precede lo svizzero Marco Odermatt (+1.09), il tedesco ...

Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - _Carabinieri_ : La Bandiera italiana, “scortata” dall’Arma dei #Carabinieri, svetta su @cortina2021, a conclusione dei Campionati d… - shiffrinfans : RT @Eurosport_IT: In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l'Itali… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino Coppa del Mondo 202 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -