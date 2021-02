Sardegna zona bianca, Solinas esulta: “Grazie ai sardi” (Di sabato 27 febbraio 2021) CAGLIARI – “Un grande risultato ottenuto grazie all’impegno di tutti i cittadini sardi, ma un punto di partenza piuttosto che di arrivo”. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, commenta la classificazione dell’isola a zona bianca, stabilita dal governo. Leggi su dire (Di sabato 27 febbraio 2021) CAGLIARI – “Un grande risultato ottenuto grazie all’impegno di tutti i cittadini sardi, ma un punto di partenza piuttosto che di arrivo”. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, commenta la classificazione dell’isola a zona bianca, stabilita dal governo.

