Pianeta Milan è tornato su Instagram!

Emiliangiolo : Per riassumere il mio pensiero: è ovvio che perdiamo contro lo United, ciononostante sono contento perché mi ricord… - DBoltri : RT @AnPe_13: @DBoltri @Gazzetta_it Sul pianeta Terra c’è solo un BOSS...ed è nato a Freehold NJ Ps tifo Milan - AnPe_13 : @DBoltri @Gazzetta_it Sul pianeta Terra c’è solo un BOSS...ed è nato a Freehold NJ Ps tifo Milan - roronacci : #Dove vedere Milan-Stella Rossa in tv o diretta streaming: Sky o TV8? - Pianeta Milan - 32Magico : Conferenza Milan-Stella Rossa, Pioli: “Ibra a Sanremo? Vi spiego”. Leao: “Vogliamo reagire” - Pianeta Milan... -

Ultime Notizie dalla rete : Pianeta Milan

Pianeta Milan

Ho avuto un percorso che mi ha portato ad arrivare alInter molto più preparato. L'... Le altre ( Napoli ,, Atalanta , Roma , Lazio ) stanno crescendo. Noi cresciamo utilizzando la ...L'Inter è prima e davanti al: il gap con la Juve è colmato? "Il competitor, la Juve, aveva ... IlInter è difficile? "Finita la carriera da calciatore sono ripartito rimboccandomi le ...Alle ore 11:00 andrà in scena Milan-Ascoli Primavera, match valido per la 12^ giornata di campionato. Segui con noi la diretta testuale del match ...Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato in vista dell'Europa League Milan-Manchester United, gara del 2007 ...