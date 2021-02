Patteggia un anno il 19enne con il machete: 'Non mi ha salutato, ho perso il controllo' (Di sabato 27 febbraio 2021) PESARO Ha raccontato la sua versione dei fatti e ha Patteggiato. Ieri mattina la direttissima dopo l'arresto del 19enne di Sassocorvaro di origini nordafricane. Era stato trovato con un machete ed era ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 febbraio 2021) PESARO Ha raccontato la sua versione dei fatti e hato. Ieri mattina la direttissima dopo l'arresto deldi Sassocorvaro di origini nordafricane. Era stato trovato con uned era ...

infoitsport : Suarez, la farsa dell'esame: il prof che lo promosse in italiano patteggia la condanna di un anno - ivangallo80 : RT @armcopp: Quindi l’esaminatore del caso #Suarez, consapevole della colpa, patteggia per un anno di reclusione e chi dovrebbe indagare su… - zazoomblog : Caso Suarez: l’esaminatore Rocca patteggia la condanna ad un anno di reclusione - #Suarez: #l’esaminatore #Rocca - Max_Alle : RT @fondamentalisti: L'esaminatore di Luis Suarez per la conoscenza dell'italiano patteggia la condanna ad un anno. - angiuoniluigi : RT @leggoit: Suarez, la farsa dell'esame: il prof che lo promosse in italiano patteggia la condanna di un anno -