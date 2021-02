Passaporto vaccinale Covid | cos' è e come potrebbe funzionare

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ilsanitario o certificato digitale per i vaccinati (la definizione può essere importante, ma anche un dato accessorio)diventare lo strumento in grado di diventare una sorta di lasciapassare per la normalità. Quantomeno in relazione alla mobilità entro i confini dell'Unione Europea e tra i paesi che sono membri. La proposta è emersa nell'ultimo Consiglio Europeo, a cui ha partecipato il governatore Mario Draghi. Il dibattito è ancora aperto, dato che ci sono da considerare molteplici aspetti. Il rischio è che, rispetto ad una questione non definita, si generi confusione. Anche perché ci sono paesi che sembrano preferire l'introduzione di un sistema di «pass sanitario» che sarebbe slegato dal concetto di vaccinazione. Ma è meglio provare a fare ...

Agenzia_Ansa : Ursula von der Leyen: 'Servono almeno 3 mesi per il passaporto vaccinale Ue' #ANSA - SkyTG24 : Covid, si lavora a passaporto vaccinale europeo: pronto in estate - Corriere : Passaporto vaccinale, la Ue: entro 3 mesi un certificato che permetta la ripresa dei viaggi - alessvaleri : @539th Andrebbero spiegate parecchie cose. Ma inizio a pensare che sia inutile. Facciamo che appena dici: “ma...” v… - Voroklimef : @giudiiiiiiiii - Maestà il popolo ha fame - Dategli discorsi sul passaporto vaccinale -

Ultime Notizie dalla rete : Passaporto vaccinale

Quanto al, penso che ci si arriver in maniera naturale, senza obblighi . Ci saranno servizi preferenziali per chi vaccinato . Mentre si prosegue con la campagna di vaccinazione, ...'La proposta dimi sembra opportuna è bene sapere chi è stato messo in sicurezza. Io mi sarei spinto anche oltre e avrei previsto l' obbligatorietà del vaccino per alcune ...Il costituzionalista boccia l'idea di Bruxelles: "Fino a quando non ci saranno vaccini per tutti, prevedere un certificato che consenta di viaggiare a chi è già vaccinato crea discriminazioni" ...Nell'ultimo Consiglio Europeo, a cui ha partecipato anche Mario Draghi, si è discusso della possibile introduzione di un'attestazione per i (...) ...