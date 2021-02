Nuovo Dpcm, la brutta notizia per i parrucchieri (Di sabato 27 febbraio 2021) Cresce l'allarme per la terza ondata di Coronavirus in Italia. Nel nostro Paese nella sola giornata di ieri, secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile, sono stati registrati 20.499 contagi su 235.404 tamponi e 253 morti per Covid, con il tasso di positività che è salito al 6,2%. Tra le regioni, quella con l'incremento più significativo di infezioni è la Lombardia, che ha superato di Nuovo quota 4mila unità, e l'Emilia Romagna. Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 27 febbraio 2021. Ieri 20.499 contagi su 235.404 tamponi e 253 morti per Covid, il tasso di positività sale al 6,3%. Nuovi colori delle Regioni dopo il monitoraggio dell’Iss: sale l’indice Rt, rischio alto in cinque regioni. Da lunedì 1 marzo Piemonte, Lombardia e Marche passano in zona arancione, Molise e Basilicata in zona rossa. ... Leggi su howtodofor (Di sabato 27 febbraio 2021) Cresce l'allarme per la terza ondata di Coronavirus in Italia. Nel nostro Paese nella sola giornata di ieri, secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile, sono stati registrati 20.499 contagi su 235.404 tamponi e 253 morti per Covid, con il tasso di positività che è salito al 6,2%. Tra le regioni, quella con l'incremento più significativo di infezioni è la Lombardia, che ha superato diquota 4mila unità, e l'Emilia Romagna. Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 27 febbraio 2021. Ieri 20.499 contagi su 235.404 tamponi e 253 morti per Covid, il tasso di positività sale al 6,3%. Nuovi colori delle Regioni dopo il monitoraggio dell’Iss: sale l’indice Rt, rischio alto in cinque regioni. Da lunedì 1 marzo Piemonte, Lombardia e Marche passano in zona arancione, Molise e Basilicata in zona rossa. ...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - Agenzia_Ansa : Parrucchieri, fiere e teatri: cosa conterrà il nuovo Dpcm #ANSA - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Il cambio di passo non sembra proprio esserci: con il nuovo Dpcm Pasqua e Pasquetta li passeremo a casa - ale_attardo : RT @pbecchi: Speravamo nella discontinuità e invece, al momento, non si vede alcuna differenza tra il nuovo e il vecchio. I Dpcm restano co… -