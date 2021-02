PianetaMilan : #Milan, #Amelia: '#Donnarumma è tra i migliori portieri in circolazione' - Milannews24_com : Amelia: «Ecco chi vedo favorita tra Milan e Manchester United» - infoitsport : Amelia su Milan-Manchester United: 'Sorteggio tosto per i rossoneri ma rimangono favoriti' - infoitsport : Amelia: 'Vedo il Milan favorito contro lo United' - infoitsport : Amelia: «Ecco chi vedo favorita tra Milan e Manchester United» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Amelia

1 Marco, ospite di Sky, esprime una previsione sul sorteggio di Europa League che ha visto ilpescare il Manchester United: "Siamo in un momento dell'Europa League in cui tutte le squadre sono ...Commenta per primo Marcoa sorpresa. Intervenuto a Sky , l'ex portiere ha dichiarato: 'In questo momento dell'Europa ... anche le avversarie si devono preoccupare di Roma e. A sprazzi credo ...Sulla carta un sorteggio un po’ duro per le italiane, ma anche le avversarie si devono preoccupare di Roma e Milan. Ma credo che se la giocheranno alla pari, ho tanta fiducia… Leggi ...Ma credo che se la giocheranno alla pari, ho tanta fiducia nel Milan nonostante il momento. Anche i rossoneri hanno un bel mix di giovani ed esperti in rosa. Sulla carta un sorteggio un po’ duro per l ...