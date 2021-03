Lutto - Ci ha lasciati Hannu Mikkola

Leggi su quattroruote

(Di sabato 27 febbraio 2021) All'età di 78 anni ci ha, una delle leggende del rallysmo mondiale. Finlandese, come tanti suoi connazionali è stato una delle grandi stelle delle corse su strada: nel suo palmarès figurano 18 successi in gare iridate e il titolo piloti del 1983, conquistato con una delle auto che hanno scritto la storia della specialità, l'Audi quattro. Senza dimenticare tre piazzamenti d'onore e altrettanti terzi posti nella classifica mondiale. Finlandese volante. La sua specialità, come per tanti altri piloti nordici, erano i rally disputati sulla terra e su percorsi accidentati: non a caso,aveva al suo attivo ben sette successi nella gara di casa, lo spettacolare 1.000 Laghi. Ma tra le sue affermazioni più prestigiose ce ne sono anche due nel Safari Rally, la prima nel 1972 (quando ancora la gara ...