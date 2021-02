LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2021 in DIRETTA | tra qualche istante si parte | Alaphilippe favorito!

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’UAE TOUR DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 10:56 Gli atleti al via saranno 175. 10:53 Il grande favorito per la vittoria odierna è senza ombra di dubbio Julian. 10:50 Ben ritrovati amici di OA Sport, mancano ormai poco più di dieci minuti allanza. 9:52 L’Italia si affiderà invece a Davide Ballerini, Matteo Trentin, Gianni Moscon e Sonny Colbrelli. 9:49 Sarà presente anche il campione in carica Jasper Stuyven, Mathieu Van der Poel gareggerà nonostante la positività di un membro della sua squadra, mentre il grande assente sarà Peter Sagan, che ha contratto il Covid in Spagna. 9:46 Lanza non ufficiale sarà a Gand intorno alle 11 e dopo 7 km di percorso neutrale, il via ...