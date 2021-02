In Tunisia sta nascendo una variante del Movimento 5 Stelle (Di sabato 27 febbraio 2021) Si torna a parlare di una seconda primavera araba e NRW ha cercato di comprendere la portata delle più recenti proteste facendo la spola fra Tunisi e Roma, anche se virtualmente. E interpellando una docente universitaria di origini tunisine che vive a Roma e un giovane regista tunisino, da anni impegnato in iniziative sociali nelle periferie milanesi che vuole esportare il modello della piattaforma Rosseau a Tunisi, nonostante il declino dei M5s in Italia. La seconda ondata delle proteste in Tunisia, dove è iniziata la prima delle primavere arabe che si sono trasformate in un lungo inverno, è populista? Leila El Houssi, docente di Storia e istituzioni dell’Africa alla Sapienza di Roma, spiega: «Stanno emergendo movimenti più o meno populisti di vario orientamento politico, in maniera prevedibile per un Paese che sta cercando di evolversi e creare un sistema democratico ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 febbraio 2021) Si torna a parlare di una seconda primavera araba e NRW ha cercato di comprendere la portata delle più recenti proteste facendo la spola fra Tunisi e Roma, anche se virtualmente. E interpellando una docente universitaria di origini tunisine che vive a Roma e un giovane regista tunisino, da anni impegnato in iniziative sociali nelle periferie milanesi che vuole esportare il modello della piattaforma Rosseau a Tunisi, nonostante il declino dei M5s in Italia. La seconda ondata delle proteste in, dove è iniziata la prima delle primavere arabe che si sono trasformate in un lungo inverno, è populista? Leila El Houssi, docente di Storia e istituzioni dell’Africa alla Sapienza di Roma, spiega: «Stanno emergendo movimenti più o meno populisti di vario orientamento politico, in maniera prevedibile per un Paese che sta cercando di evolversi e creare un sistema democratico ...

