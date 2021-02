Electronic Arts: Dragon Age 4 non avrà una modalità multiplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Se speravate di poter vivere Dragon Age 4 in multiplayer con un amico abbiamo brutte notizie per voi: dopo il flop di Anthem, Electronic Arts ci ha ripensato Si era mostrato con un breve teaser durante la scorsa cerimonia dei The Game Awards, suscitando tantissime emozioni in tutti i fan che chiedevano da anni un nuovo capitolo della serie. Dragon Age 4, insomma, è uno dei videogiochi più attesi in sviluppo e anche uno dei più temuti. Le mosse commerciali di Electronic Arts, infatti, non piacciono molto negli ultimi anni e l’azienda è stata spesso criticata per la gestione di alcune IP. Secondo un nuovo report di Bloomberg, arrivato recentemente, sembra che EA abbia recentemente deciso di cambiare rotta per quel che riguarda i suoi titoli. Se infatti, fino a poco ... Leggi su tuttotek (Di sabato 27 febbraio 2021) Se speravate di poter vivereAge 4 incon un amico abbiamo brutte notizie per voi: dopo il flop di Anthem,ci ha ripensato Si era mostrato con un breve teaser durante la scorsa cerimonia dei The Game Awards, suscitando tantissime emozioni in tutti i fan che chiedevano da anni un nuovo capitolo della serie.Age 4, insomma, è uno dei videogiochi più attesi in sviluppo e anche uno dei più temuti. Le mosse commerciali di, infatti, non piacciono molto negli ultimi anni e l’azienda è stata spesso criticata per la gestione di alcune IP. Secondo un nuovo report di Bloomberg, arrivato recentemente, sembra che EA abbia recentemente deciso di cambiare rotta per quel che riguarda i suoi titoli. Se infatti, fino a poco ...

IGNitalia : Non solo #AnthemNext: dopo sei anni di sviluppo, EA ha deciso di cancellare anche #Gaia, ambizioso sandbox next-gen… - FrancyP_ : @FarAlessandro @megasabgio @emifittipaldi @Michele2125 Rapporti diplomatici? ITA è al 9° posto come esportatore in… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: FIFA 21 Ultimate Team 12000 FIFA Points | Codice download per PS4 (incl.… - infoitscienza : Electronic Arts lascia il futuro delle sue IP nelle mani degli studi, tra cui Titanfall - infoitscienza : Electronic Arts ha cancellato un altro gioco (dopo anni di sviluppo) -

Ultime Notizie dalla rete : Electronic Arts Final Fantasy VII The First Soldier Anteprima: Makovictory Royale ... un mercato ostico da affrontare data l'agguerrita concorrenza dei colossi occidentali come Epic Games, Activision ed Electronic Arts. Tuttavia, avvalendosi di una licenza così importante come Final ...

EA Play: tre nuovi titoli si aggiungeranno al servizio Ma prima di Microsoft, ad averci creduto in un futuro simile è stata Electronic Arts. Il suo EA Play (nato inizialmente come EA Access) è stato uno dei primi esperimenti riusciti riguardante i ...

Electronic Arts ferma lo sviluppo di Gaia, videogioco sviluppato da EA Motive Player.it EA cancella Gaia dopo sei anni di sviluppo EA ha deciso di staccare la spina al progetto Gaia, che si trascinava nel limbo dello sviluppo da sei anni. Per i passati sei anni lo studio di Electronic Arts Motive ha lavorato su un titolo, nome in ...

Electronic Arts: Dragon Age 4 non avrà una modalità multiplayer Se speravate di poter vivere Dragon Age 4 in multiplayer ci sono brutte notizie per voi: dopo Anthem, Electronic Arts ci ha ripensato.

... un mercato ostico da affrontare data l'agguerrita concorrenza dei colossi occidentali come Epic Games, Activision ed. Tuttavia, avvalendosi di una licenza così importante come Final ...Ma prima di Microsoft, ad averci creduto in un futuro simile è stata. Il suo EA Play (nato inizialmente come EA Access) è stato uno dei primi esperimenti riusciti riguardante i ...EA ha deciso di staccare la spina al progetto Gaia, che si trascinava nel limbo dello sviluppo da sei anni. Per i passati sei anni lo studio di Electronic Arts Motive ha lavorato su un titolo, nome in ...Se speravate di poter vivere Dragon Age 4 in multiplayer ci sono brutte notizie per voi: dopo Anthem, Electronic Arts ci ha ripensato.