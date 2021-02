Covid Abruzzo, ordinanza del presidente Marsilio: scuole chiuse in tutta la regione (Di sabato 27 febbraio 2021) scuole chiuse in tutto l'Abruzzo da lunedì primo marzo. Didattica a distanza obbligatoria dalle elementari alle superiori. Lo prevede l'ordinanza firmata in serata dal governatore Marco Marsilio. All'origine del provvedimento c'è, tra l'altro, la conferma, da parte della Asl e del Gruppo tecnico scientifico regionale, di come siano in aumento i contagi nella fascia di popolazione in età scolare. L'ordinanza sarà valida fino a nuove disposizioni. Sono esclusi gli asili, che restano aperti, salvo diverse disposizioni comunali (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 febbraio 2021)in tutto l'da lunedì primo marzo. Didattica a distanza obbligatoria dalle elementari alle superiori. Lo prevede l'firmata in serata dal governatore Marco. All'origine del provvedimento c'è, tra l'altro, la conferma, da parte della Asl e del Gruppo tecnico scientifico regionale, di come siano in aumento i contagi nella fascia di popolazione in età scolare. L'sarà valida fino a nuove disposizioni. Sono esclusi gli asili, che restano aperti, salvo diverse disposizioni comunali (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

MediasetTgcom24 : Covid, allarme contagi nelle scuole: verso stop lezioni in aula in zona rossa | Dad in Campania, Basilicata e Abruz… - stanzaselvaggia : E naturalmente questo è il livello dei presidenti di regione di Fratelli d’Italia, che in un post con una discussio… - Gianga87 : Covid: Sardegna in zona bianca, scuole chiuse in Campania, Basilicata e Abruzzo - Cronaca - ANSA - giacomodignazio : RT @AnsaAbruzzo: Covid: ordinanza Marsilio,scuole chiuse in tutto l'Abruzzo - Mosange : RT @MediasetTgcom24: Covid, allarme contagi nelle scuole: verso stop lezioni in aula in zona rossa | Dad in Campania, Basilicata e Abruzzo… -