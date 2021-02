Convocati Cagliari: Semplici ne chiama 23. Assenti Rog e Sottil (Di sabato 27 febbraio 2021) Leonardo Semplici ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Crotone: il nuovo tecnico ne chiama 23. Ecco l’elenco completo Leonardo Semplici ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Crotone. Out Rog e Sottil mentre torna Klavan. Mancano anche i giovani Carboni e Tramoni. Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz.Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti. I DETTAGLI SU CagliariNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Leonardoha diramato la lista deiper la gara contro il Crotone: il nuovo tecnico ne23. Ecco l’elenco completo Leonardoha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro il Crotone. Out Rog ementre torna Klavan. Mancano anche i giovani Carboni e Tramoni. Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz.Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti. I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

