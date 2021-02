Belen | scrive sui social una dedica ad Antonino | un hater commenta e lei gli dà una risposta che incassa 3 000 like

(Di sabato 27 febbraio 2021)edSpinalbanese sono innamoratissimi e questo sta dando alla showgirl argentina , finalmente, quella serenità che la fine della storia con l’ex marito, Stefano De Martino, le aveva tolto. Durante l’estate scorsa la sofferenza, la delusione per aver fallito di nuovo e la preoccupazione per i sentimenti del figlio, trasparivano inequivocabilmente dal suo volto. Ma ora è tutto cambiato,è tornata a splendere e la fine del suo matrimonio è ormai lontana. Per lei, nel suo imminente futuro, c’è l’arrivo di una bambina che hanno deciso di chiamare Luna Marie e la vita si è tinta di rosa.e la storia con il suo compagno, dopo tutti i rumors e gli scoop sulla sua vita, ha deciso di raccontare la verità del momento che sta vivendo, nel salotto di Silvia Toffanin, a ...

Goku11605252 : @stanzaselvaggia Che soldidarietà dovrebbe esprimere una che fa revenge porn sulla belen, scrive che il figlio è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen scrive

Baritalia News

...anchi chi dà consigli a: ' Tieniti stretto questo uomo, è stupendo '. Tra in tanti messaggi di complimenti, spunta però anche quello di un hater che l'attacca. ' Anche basta però... ',l'...'Black but sparkling'la showgirl nella caption dello scatto e non potremmo essere più d'accordo perché con Eli anche nuance dark diventano brillanti. This content is imported from {embed - ...Belen ed Antonino Spinalbanese sono innamoratissimi e questo sta dando alla showgirl argentina , finalmente, quella serenità che la fine della storia con l’ex marito, Stefano De Martino, le aveva tolt ...Belen Rodriguez e Antonino, la dedica su Instagram è dolcissima, ma qualcuno non è convinto: la replica della showgirl spiazza tutti.