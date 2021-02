Alitalia | il dossier a Draghi | verso proposta per discontinuità

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ilarriva nelle mani di Marioe il governo farà in tempi rapidi una"nel segno della" per tentare di risollevare la compagnia aerea. Il presidente del Consiglio ha incontrato i ministri competenti Daniele Franco (economia), Enrico Giovannini (infrastrutture) e Giancarlo Giorgetti (sviluppo economico): un primo confronto in vista della riunione in videoconferenza, il 3 o 4 marzo, tra l'esecutivo e Margrethe Vestager, la commissaria europea alla concorrenza che valuta i prestiti concessi dallo Stato alla compagnia. Risorse fondamentali per il vettore che sta attraversando un periodo di grave crisi, costretto anche a rinviare al primo marzo il pagamento degli stipendi.Il vertice a palazzo Chigi si è svolto il giorno dopo una riunione tra Giovannini, Giorgetti ...