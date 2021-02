Alfonso Signorini, che botta! Il risveglio del conduttore è amarissimo: la notizia arrivata poco fa (Di sabato 27 febbraio 2021) Nella serata del 27 febbraio è andata in onda la finale de ‘Il Cantante Mascherato’ di Milly Carlucci, che ha visto la vittoria di Red Canzian, il quale si nascondeva sotto la maschera del Pappagallo. Battuta Farfalla, dove c’era l’artista Mietta. In sfida su Canale 5 la semifinale del ‘Grande Fratello Vip’ che ha decretato l’eliminazione di Rosalinda Cannavò e di Samantha De Grenet. E poco fa sono usciti i risultati legati alla serata di ascolti, che ha riservato ancora colpi di scena. In particolare la competizione del venerdì ha visto prevalere Rai 1. Durante l’appuntamento con Alfonso Signorini, è avvenuto anche un incontro emozionante tra Pierpaolo Pretelli e il fratello Giulio. Quest’ultimo ha annunciato al finalista del reality show che diventerà presto papà, facendo così diventare zio la dolce metà di Giulia Salemi. Poi in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Nella serata del 27 febbraio è andata in onda la finale de ‘Il Cantante Mascherato’ di Milly Carlucci, che ha visto la vittoria di Red Canzian, il quale si nascondeva sotto la maschera del Pappagallo. Battuta Farfalla, dove c’era l’artista Mietta. In sfida su Canale 5 la semifinale del ‘Grande Fratello Vip’ che ha decretato l’eliminazione di Rosalinda Cannavò e di Samantha De Grenet. Efa sono usciti i risultati legati alla serata di ascolti, che ha riservato ancora colpi di scena. In particolare la competizione del venerdì ha visto prevalere Rai 1. Durante l’appuntamento con, è avvenuto anche un incontro emozionante tra Pierpaolo Pretelli e il fratello Giulio. Quest’ultimo ha annunciato al finalista del reality show che diventerà presto papà, facendo così diventare zio la dolce metà di Giulia Salemi. Poi in ...

