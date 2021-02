Tutta Colpa di Freud dal 26 febbraio su Amazon Prime Video: trama e cast (Di venerdì 26 febbraio 2021) La tanto attesa serie tv tratta dal film che ha avuto successo, ovvero Tutta Colpa di Freud arriva su Amazon Prime Video dal 26 febbraio. Ecco trama e cast. La trama Lo psicanalista Francesco, è alle prese con la turbolenta vita delle tre figlie. Una di loro Sara, torna dall’America dopo aver avuto una brutta delusione con la sua ragazza. La seconda Marta, si innamora di un ladro di libretti d’opera e la terza Emma studentessa di liceo, ha una relazione clandestina con un cinquantenne sposato. Questa era la trama del film, e la serie tv la richiama fedelmente con l’aggiunta di altri personaggi. A causa dei problemi delle figlie, Francesco comincerà a soffrire di attacchi di panico, e finirà a ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 26 febbraio 2021) La tanto attesa serie tv tratta dal film che ha avuto successo, ovverodiarriva sudal 26. Ecco. LaLo psicanalista Francesco, è alle prese con la turbolenta vita delle tre figlie. Una di loro Sara, torna dall’America dopo aver avuto una brutta delusione con la sua ragazza. La seconda Marta, si innamora di un ladro di libretti d’opera e la terza Emma studentessa di liceo, ha una relazione clandestina con un cinquantenne sposato. Questa era ladel film, e la serie tv la richiama fedelmente con l’aggiunta di altri personaggi. A causa dei problemi delle figlie, Francesco comincerà a soffrire di attacchi di panico, e finirà a ...

