Stefano Bettarini avvisa Rosalinda su Dayane | ” Ci sono passato anch’io”

Leggi su kronic

(Di venerdì 26 febbraio 2021)non si ferma e manda un avvertimento ae sul suo profilo Instagram spiega: “Cianche io”al GF VipIl noto ex calciatoretorna a far parlare di sé. Nonostante siano passate delle settimane dalla sua esclusione dal Grande Fratello Vip, il reality più spiato al mondo, non perde l’occasione per farsi notare. Ma andiamo in ordine. Come è noto, ormai qualche tempo fa,è stato eliminato dal “gioco” per aver pronunciato durante la sua partecipazione al reality una bestemmia. A nulla è servito, il suo giustificarsi e il suo imporsi, nel giro di pochi giorni è stato costretto a lasciare il programma. Da li a poco, avrebbe ...