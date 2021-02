“Starts”, scienza, tecnologia e arti: premi per 40mila euro ai progetti innovativi (Di venerdì 26 febbraio 2021) C’è tempo fino a mercoledì 3 marzo per candidarsi all’edizione 2021 del concorso annuale Starts, che premierà due progetti innovativi che coniugano scienza, tecnologia e arti con un impatto significativo sull’innovazione economica e sociale. Saranno offerti due premi, ciascuno di 20.000 euro: Grand Prize – Innovative Collaboration che riconosce e premia la collaborazione tra l’industria o la tecnologia e i settori artistici (e creativi) che aprono nuove strade all’innovazione; Grand Prize – artistic Exploration che premia la ricerca artistica con un grande potenziale per influenzare o cambiare l’uso, l’applicazione o la percezione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) C’è tempo fino a mercoledì 3 marzo per candidarsi all’edizione 2021 del concorso annuale, cheerà dueche coniuganocon un impatto significativo sull’innovazione economica e sociale. Saranno offerti due, ciascuno di 20.000: Grand Prize – Innovative Collaboration che riconosce ea la collaborazione tra l’industria o lae i settoristici (e creativi) che aprono nuove strade all’innovazione; Grand Prize –stic Exploration chea la ricercastica con un grande potenziale per influenzare o cambiare l’uso, l’applicazione o la percezione ...

