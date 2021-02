Pokémon Presents: qui l’evento in diretta! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Qui potrete seguire la diretta video del Pokémon Presents, evento dal quale ci si aspettano tante novità e annunci relative proprio agli amatissimi Pokémon Annunciato un po’ a sorpresa, il Pokémon Presents (potrete seguire la diretta con il player ufficiale che trovate in basso) si appresta ad essere uno degli eventi più interessanti per tutti gli appassionati di questa prima parte dell’anno. Tante sono le novità attese dalla community. Non mancano, ovviamente, ipotesi e speculazioni. Pokémon Presents: ecco il player ufficiale della diretta video Prima di passare all’effettivo player ufficiale della diretta video del Pokémon Presents, facciamo chiarezza su alcune ipotesi avanzate in questi giorni. Un recente rumor sulla possibilità ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 febbraio 2021) Qui potrete seguire la diretta video del, evento dal quale ci si aspettano tante novità e annunci relative proprio agli amatissimiAnnunciato un po’ a sorpresa, il(potrete seguire la diretta con il player ufficiale che trovate in basso) si appresta ad essere uno degli eventi più interessanti per tutti gli appassionati di questa prima parte dell’anno. Tante sono le novità attese dalla community. Non mancano, ovviamente, ipotesi e speculazioni.: ecco il player ufficiale della diretta video Prima di passare all’effettivo player ufficiale della diretta video del, facciamo chiarezza su alcune ipotesi avanzate in questi giorni. Un recente rumor sulla possibilità ...

Mancano poche ore al prossimo Pokémon Presents, e in rete sta cominciando ad impazzare un rumor parecchio clamoroso. Gli appassionati del franchise con le creature collezionabili sono anni che si aspettano l'annuncio di un remake ...