Perché l’Italia è la nazione più iniqua e feroce d’Europa? Il libro-inchiesta “Tu non sai quanto è ingiusto questo Paese” di Pino Aprile

È uscito in questi giorni, in libreria e sugli store online, Tu non sai quanto è ingiusto questo Paese, edito da Libreria Pienogiorno (€ 16,90), il nuovo libro di Pino Aprile, già autore del bestseller Terroni, che questa volta firma una puntuale inchiesta-reportage sulla nazione con il più alto tasso di iniquità dell'intera Europa: l'Italia. Aprile racconta, dati alla mano, come e Perché in Italia oggi la disuguaglianza non ha eguali. È l'Italiano il cittadino europeo con meno diritti di tutti, e in special modo se vive a Sud o nelle aree periferiche, se è in cerca di occupazione o l'ha persa, se è giovane, se è donna (e figuriamoci poi se è una madre single).

